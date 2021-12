THE FULL LIST: Does The 2022 Vehicle YOU Own Or Are Thinking Of Buying QUALIFY For The CarPool Sticker In California?

Here is the full list of vehicles that qualify for the carpool sticker in California. I just added a 22 Hyundai Santa Fe Plug-in to the SPY arsenal for one of my junior 00's that qualifies.



Special thanks to Brad and Domingo Grullon at Temecula Hyundai for the smooth delivery!









2022 Model Year Vehicles Manufacturer Make & Model Exhaust Standard Fuel Type Engine Size (L) Test Group Number Audi A7 55 TFSI e Quattro and Q5 55 TFSI e Quattro TZEV Plug-in Hybrid 2.0 NVGAJ02.0A3P Audi E-Tron GT and RS E-Tron GT ZEV Electric n/a NVGAV00.0AZG Audi E-Tron S and S Sportback (20", 21" and 22" wheels) ZEV Electric n/a NVGAT00.0AZS Audi E-Tron 55 Quattro and Sportback Quattro ZEV Electric n/a NVGAT00.0AZE Audi Q4 E-Tron Quattro and Sportback Quattro ZEV Electric n/a NVGAT00.0NZ5 BMW i3 (120AH) and i3S (120AH) ZEV Electric n/a BMW 330e, 330e xDrive, 530e, 530e xDrive and X3 xDrive30e TZEV* Plug-in Hybrid 2.0 NBMXJ02.0H30 BMW X5 xDrive 45e TZEV* Plug-in Hybrid 3.0 NBMXT03.0H05 BMW iX xDrive50 (20", 21" and 22" wheels) ZEV Electric n/a NBMXT00.0I2M BMW i4 M50 Gran Coupe (19" and 20" wheels) ZEV Electric n/a NBMXV00.0G2X BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18" and 19" wheels) ZEV Electric n/a NBMXV00.0G2S Chevrolet Bolt, Bolt EV and Bolt EUV ZEV Electric n/a NGMXV00.0002 Chrysler Pacifica Hybrid TZEV* Plug-in Hybrid 3.6 NCRXT03.65P6 Ford Escape TZEV* Plug-in Hybrid 2.5 NFMXT02.52P1 Ford Mustang Mach-E AWD ZEV Electric n/a Ford Mustang Mach-E AWD ER and Route 101 AWD ER ZEV Electric n/a Ford Mustang Mach-E RWD ZEV Electric n/a Ford Mustang Mach-E RWD ER and Route 101 RWD ER ZEV Electric n/a Ford Mustang Mach-E GT and GT PE ZEV Electric n/a Ford T350 Chassis CAB 2WD BEV Incomplete, T350 Cutaway 2WD BEV Incomplete, and T350 Van 2WD BEV Complete ZEV Electric n/a Hyundai Kona Electric ZEV Electric n/a NHYXV00.0K41 Hyundai Ioniq 5 ZEV Electric n/a NHYXV00.0W51 NHYXV00.0W61 NHYXV00.0W41 Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid TZEV* Plug-in Hybrid 1.6 NHYXV01.6P2T Hyundai Nexo and Nexo Blue ZEV Hydrogen n/a Hyundai Santa Fe AWD TZEV* Plug-in Hybrid 1.6 NHYXT01.6M2T Hyundai Tucson TZEV* Plug-in Hybrid 1.6 NHYXT01.6L2T Jaguar I-Pace EV400, EV400 SDS, and EV400 20" and 22" tires ZEV Electric n/a Kia Niro Electric ZEV Electric n/a NKMXV00.0L41 Kia Niro Plug-in Hybrid TZEV* Plug-in Hybrid 1.6 NKMXV01.6L2T Kia Sorento Plug-in Hybrid AWD TZEV* Plug-in Hybrid 1.6 NKMXV01.6J2T Land Rover Range Rover Sport TZEV* Plug-in Hybrid 2.0 Lexus NX 450h+ AWD TZEV* Plug-in Hybrid 2.5 NTYXT02.5P33 Lincoln Aviator AWD TZEV* Plug-in Hybrid 3.0 NFMXT03.03P1 Lincoln Corsair AWD TZEV* Plug-in Hybrid 2.5 Lucid Air Dream P (19" and 21" wheels), Air Dream R (19" and 21" wheels), and Grand Touring (19" and 21" wheels) ZEV Electric n/a NLMUV00.0ZA2 Mazda MX-30 ZEV Electric n/a NTKXV00.0AZA Mercedes EQS 450+ ZEV Electric n/a NMBXV00.0ED1 Mercedes EQS 580 4Matic ZEV Electric n/a NMBXV00.0ED2 Mini Cooper SE Hardtop 2 Door ZEV Electric n/a NBMXV00.0F5B Mitsubishi Outlander TZEV* Plug-in Hybrid 2.4 NMTXT02.4H3M Nissan Leaf (40 kWh) ZEV Electric n/a NNSXV0000TL2 Nissan Leaf and Leaf SV/SL (62 kWh) ZEV Electric n/a NNSXV0000TS3 Polestar Polestar 2 ZEV Electric n/a NVVXV00.0Z0A Porsche Taycan 4 Cross Turismo, 4S Cross Turismo, 4S Performance Battery, 4S Performance Battery Plus, Turbo, Turbo Cross Turismo, Turbo S and Turbo S Cross Turismo ZEV Electric n/a Rivian R1T and R1S ZEV Electric n/a NRIVT00.0194 Subaru Crosstrek Plug-in Hybrid TZEV* Plug-in Hybrid 2.0 NFJXT02.0EVC Tesla Model 3 RWD (LFP) and RWD (NCA) ZEV Electric n/a NTSLV00.0L13 Tesla Model 3 Long Range AWD, and Performance AWD ZEV Electric n/a NTSLV00.0L23 Tesla Model S Plaid (19" and 21" wheels) ZEV Electric n/a NTSLV00.0L3S Tesla Model S ZEV Electric n/a NTSLV00.0L2S Tesla Model X ZEV Electric n/a NTSLV00.0L2X Tesla Model X Plaid (20" and 22" wheels) ZEV Electric n/a NTSLV00.0L3X Tesla Model Y RWD ZEV Electric n/a NTSLV00.0L1Y Tesla Model Y Long Range AWD and Performance AWD ZEV Electric n/a NTSLV00.0L2Y Toyota Mirai LE, Mirai Limited, Mirai XLE ZEV Hydrogen n/a NTYXV00.0DA7 Toyota Prius Prime TZEV* Plug-in Hybrid 1.8 NTYXV01.8P35 Volvo XC40 Recharge Twin ZEV Electric n/a NVVXV00.0Z0A Volvo S60 T8 AWD, S60 T8 AWD Polestar Engineered, S90 T8 AWD, V60 T8 AWD, V60 T8 AWD Polestar Engineered; XC60 T8 AWD, XC60 T8 AWD Polestar Engineered; XC90 T8 AWD TZEV* Plug-in Hybrid 2.0 NVVXJ02.0P3S